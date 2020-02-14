Генконсул РФ рассказал о панических настроениях россиян в Китае

Генеральный консул Российской Федерации в китайском Харбине Владимир Ощепков рассказал РИА Новости о панических настроениях, которые царили среди соотечественников в первое время после начала эпидемии коронавируса.

Как отметил дипломат, россияне, в первую очередь, опасались стать заложниками ситуации после закрытия границ, оказавшись в чужой стране, где постоянно увеличивается число заболевших. Однако через короткое время ситуация изменилась в лучшую сторону. Многие успешно покинули КНР и вернулись на родину.

«Остались только те, кто по каким-то причинам не могли или не хотели покидать Китай», — цитирует посла «Свободная Пресса».

Тем временем, министр иностранных дел Китая Ван И отчитался об успехах в борьбе с распространением вируса Kovid-19 (официальное название ВОЗ). По его словам, количество новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снижается уже на протяжении десяти дней, передает RT.

Кроме того, постоянно растёт доля выздоравливающих. На сегодня из больниц уже выписаны более 6 тысяч пациентов. Глава МИДа отметил, что Китай принимает эффективные меры по борьбе с коронавирусом, однако для окончательной победы над угрозой необходимы совместные усилия мирового сообщества.

