Генеральный секретарь ООН заявил о намерении привиться от COVID-19 публично
9 декабря 202022:40
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет сделать прививку от коронавирусной инфекции публично. Об этом сообщает ТАСС.
Гутерриш подчеркнул, что сделает процедуру публичной "без всяких сомнений" тогда, когда вакцина от COVID-19 будет ему доступна.
На пресс-конференции генсек отметил, что для публичной вакцинации должна быть "подходящая" ситуация.
Ранее стало известно, что Минздрав Канады одобрил использование вакцины, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.
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9 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru