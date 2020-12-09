Генеральный секретарь ООН заявил о намерении привиться от COVID-19 публично

Гутерриш подчеркнул, что сделает процедуру публичной "без всяких сомнений" тогда, когда вакцина от COVID-19 будет ему доступна.

На пресс-конференции генсек отметил, что для публичной вакцинации должна быть "подходящая" ситуация.

Ранее стало известно, что Минздрав Канады одобрил использование вакцины, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.





