Минздрав Канады разрешил применение вакцины Pfizer и BioNTech
Канадский Минздрав одобрил использование вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech, сообщается на официальном сайте правительства Канады.
Препарат стал первой вакциной от COVID-19, одобренной канадскими властями. Министерство здравоохранения после тщательного анализа подтвердило соответствие препарата Pfizer и BioNTech всем требованиям эффективности и качества.
Ранее использование вакцины одобрили власти Великобритании.
Немецко-американская вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, по завершении клинических испытаний показала эффективность 95%. Компании подали заявку на регистрацию препарата в США и Евросоюзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru