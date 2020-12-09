Минздрав Канады разрешил применение вакцины Pfizer и BioNTech

Канадский Минздрав одобрил использование вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech, сообщается на официальном сайте правительства Канады.

Препарат стал первой вакциной от COVID-19, одобренной канадскими властями. Министерство здравоохранения после тщательного анализа подтвердило соответствие препарата Pfizer и BioNTech всем требованиям эффективности и качества.

Ранее использование вакцины одобрили власти Великобритании.

Немецко-американская вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, по завершении клинических испытаний показала эффективность 95%. Компании подали заявку на регистрацию препарата в США и Евросоюзе.

