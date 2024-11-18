Генерал Соболев назвал неприемлемым для России план Эрдогана по Украине
Лучшим вариантом выполнения целей спецоперации станет создание единого союзного государства, в состав которого войдут Россия, Украина и Белоруссия, сказал НСН Виктор Соболев.
Россия должна достигнуть целей СВО, а именно демилитаризации и денацификации Украины, и освободить входящие в состав России по Конституции регионы, заморозка российско-украинского конфликта абсолютно неприемлема. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил план заморозки боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В частности, турецкий лидер предлагает отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет, создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса с размещением в ней международных войск, а также обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться членом НАТО. Ожидается, что план будет озвучен на саммите G20 18 ноября. Соболев назвал план Эрдогана неприемлемым для России.
«Этот план крайне неприемлем для России. Ни о какой заморозке боевых действий речь идти не может. Украина — это часть русского мира. Я даже не считаю, что мы братские народы. Мы один народ. Мы не можем отдать наших людей на растерзание фашизму. К сожалению, нацификация произошла на части русского мира, начиная со времен Бандеры. Напомню, что цель СВО — денацификация и демилитаризация всей Украины, а не какой-то отдельной зоны, тем более на фоне того, что американский лидер Джо Байден разрешил применять дальнобойное оружие. И лучший вариант выполнения целей спецоперации — создание единого союзного государства (Россия, Украина и Белоруссия), в крайнем случае Украина будет находиться в нейтральном статусе. По-хорошему нам надо выйти к Западной Украине, к границе с Польшей, а там пусть население решает, хочет ли оно постоянной войны с Россией. Кроме того, мы пока еще не освободили те регионы, которые по Конституции входят в состав России», — подчеркнул генерал.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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