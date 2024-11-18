Генерал Соболев назвал неприемлемым для России план Эрдогана по Украине

Лучшим вариантом выполнения целей спецоперации станет создание единого союзного государства, в состав которого войдут Россия, Украина и Белоруссия, сказал НСН Виктор Соболев.

Россия должна достигнуть целей СВО, а именно демилитаризации и денацификации Украины, и освободить входящие в состав России по Конституции регионы, заморозка российско-украинского конфликта абсолютно неприемлема. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил план заморозки боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В частности, турецкий лидер предлагает отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет, создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса с размещением в ней международных войск, а также обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться членом НАТО. Ожидается, что план будет озвучен на саммите G20 18 ноября. Соболев назвал план Эрдогана неприемлемым для России.

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«Этот план крайне неприемлем для России. Ни о какой заморозке боевых действий речь идти не может. Украина — это часть русского мира. Я даже не считаю, что мы братские народы. Мы один народ. Мы не можем отдать наших людей на растерзание фашизму. К сожалению, нацификация произошла на части русского мира, начиная со времен Бандеры. Напомню, что цель СВО — денацификация и демилитаризация всей Украины, а не какой-то отдельной зоны, тем более на фоне того, что американский лидер Джо Байден разрешил применять дальнобойное оружие. И лучший вариант выполнения целей спецоперации — создание единого союзного государства (Россия, Украина и Белоруссия), в крайнем случае Украина будет находиться в нейтральном статусе. По-хорошему нам надо выйти к Западной Украине, к границе с Польшей, а там пусть население решает, хочет ли оно постоянной войны с Россией. Кроме того, мы пока еще не освободили те регионы, которые по Конституции входят в состав России», — подчеркнул генерал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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