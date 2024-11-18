Генерал Соболев назвал неприемлемым для России план Эрдогана по Украине

Россия должна достигнуть целей СВО, а именно демилитаризации и денацификации Украины, и освободить входящие в состав России по Конституции регионы, заморозка российско-украинского конфликта абсолютно неприемлема. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил план заморозки боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В частности, турецкий лидер предлагает отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет, создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса с размещением в ней международных войск, а также обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не становиться членом НАТО. Ожидается, что план будет озвучен на саммите G20 18 ноября. Соболев назвал план Эрдогана неприемлемым для России.