Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать российский удар
Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабного конфликта, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP.INFO.
Он отметил, что выдержать удар российских сил было бы трудно, если бы помощь со стороны НАТО не была бы оказана.
До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша продолжает вести русофобскую политику. Парламентарий прокомментировал слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, обвинившего РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По словам Белика, Варшава «не изменяет своей русофобской политике» и пытается искать «российский след» там, где его нет. Депутат считает, что обвинения Мулярчика нелепы и говорят о его некомпетентности, передает «Радиоточка НСН».
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