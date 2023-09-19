Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать российский удар

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша продолжает вести русофобскую политику. Парламентарий прокомментировал слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, обвинившего РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По словам Белика, Варшава «не изменяет своей русофобской политике» и пытается искать «российский след» там, где его нет. Депутат считает, что обвинения Мулярчика нелепы и говорят о его некомпетентности, передает «Радиоточка НСН».



