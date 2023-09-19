Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать российский удар

Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабного конфликта, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP.INFO.

Он отметил, что выдержать удар российских сил было бы трудно, если бы помощь со стороны НАТО не была бы оказана.

Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша продолжает вести русофобскую политику. Парламентарий прокомментировал слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, обвинившего РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По словам Белика, Варшава «не изменяет своей русофобской политике» и пытается искать «российский след» там, где его нет. Депутат считает, что обвинения Мулярчика нелепы и говорят о его некомпетентности, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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