В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву.

Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но «но на заднем плане, безусловно, есть Россия», и ее главная задача в этом деле - дестабилизировать ситуацию.

Накануне в Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

