Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву.
Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но «но на заднем плане, безусловно, есть Россия», и ее главная задача в этом деле - дестабилизировать ситуацию.
Накануне в Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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