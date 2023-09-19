Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза

В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву.

Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но «но на заднем плане, безусловно, есть Россия», и ее главная задача в этом деле - дестабилизировать ситуацию.

Накануне в Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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