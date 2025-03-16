Генерал Бужинский: Европа не сможет компенсировать закончившиеся у Киева ATACMS

По его словам, с британо-французскими ракетами Storm Shadow / SCALP и немецкими TAURUS ситуация точно такая же – они завязаны на данные от американских спутников.

Ранее стало известно, что Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

