В Брянской области обнаружили обломки сбитой ракеты ATACMS
4 марта 202520:11
В Брянской области специалисты обезвредили обломки ракеты ATACMS, которая была сбита средствами ПВО при попытке удара по региону. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его данным, фрагменты боеприпаса западного производства обнаружили в лесном массиве на территории города Сельцо.
Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны успешно перехватывают такие ракеты.
Работы по обезвреживанию проводили взрывотехники Росгвардии и Минобороны, соблюдая все меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru