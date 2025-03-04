В Брянской области обнаружили обломки сбитой ракеты ATACMS

В Брянской области специалисты обезвредили обломки ракеты ATACMS, которая была сбита средствами ПВО при попытке удара по региону. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его данным, фрагменты боеприпаса западного производства обнаружили в лесном массиве на территории города Сельцо.