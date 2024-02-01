Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на будущей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит на предстоящей неделе Запорожскую АЭС. Соответствующее заявление опубликовано на портале организации.

В МАГАТЭ сообщили о звуках запуска ракет в районе Запорожской АЭС

Отмечается, что в ходе визита будут затронуты вопросы, касающиеся «хрупкой ситуации в области ядерной безопасности», в частности, сокращение штата сотрудников.

Сообщается, что Гросси пересечет линию фронта для посещения Запороской АЭС уже в четвертый раз. Перед визитом на объектов он проведет в Киеве переговоры на высоком уровне.

Ранее специалисты МАГАТЭ нашли новые мины на территории Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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