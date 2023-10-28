Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

Документ разработала группа арабских государств при поддержке других стран, включая Россию, его внесла на рассмотрение Иордания. Резолюция состоит из 14 пунктов, в ней прописаны требования о соблюдении международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта, обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении гражданских, доставке гуманитарной помощи.

Инициативу поддержали 120 стран (в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ), против проголосовали 14 государств (включая США, Израиль, Австрию), еще 45 стран не участвовали в голосовании.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В документе говорилось о праве Израиля на самооборону, при этом в нем не содержалось призыва к прекращению огня в Газе.

