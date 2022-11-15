Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, отмечает Газета.ру.
Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались. При этом против документа проголосовали 14 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Сирия, Центрально-Африканская Республика, пишет «Свободная пресса».
Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие замороженных на Западе российских активов.
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