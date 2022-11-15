Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины

Страны G20 согласовали заключительное коммюнике саммита, который открылся на Бали Участники саммита G20 обсуждают вопросы глобальной продовольственной и энергетической безопасности Страны Европейского союза обсудят перспективы будущих отношений с Россией Посол РФ в Вашингтоне призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах МАГАТЭ направит своих сотрудников на три украинские АЭС