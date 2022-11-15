Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях

Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, отмечает Газета.ру.

Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались. При этом против документа проголосовали 14 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Сирия, Центрально-Африканская Республика, пишет «Свободная пресса».

Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие замороженных на Западе российских активов.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаРоссияРезолюция ООНГенассамблея ООН
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