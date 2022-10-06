В МИД РФ призвали ООН принять итоги референдумов

В МИД РФ призвали Организацию объединённых наций (ООН) принять итоги референдумов на украинских территориях. Об этом сообщает ТАСС.

ВЦИОМ: большинство россиян верят итогам референдумов

В ведомстве назвали итоги голосований «неизбежной реальностью».

В ряде украинских областей 23-27 сентября были проведены референдумы. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении новых территорий в состав страны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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