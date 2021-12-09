Гейтс назвал дату окончания пандемии COVID-19
Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году. Такое мнение высказал в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта», а также не думал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами», - написал Гейтс, отметив, что пандемия в своей острой фазе в следующем году завершится. Он пояснил, что штамм «омикрон» хоть и вызывает беспокойство, но мировое сообщество сейчас уже готово бороться с вирусом.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что конец пандемии коронавируса может наступить после снижения активности нового штамма «дельта».
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