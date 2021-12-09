Гейтс назвал дату окончания пандемии COVID-19

Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году. Такое мнение высказал в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта», а также не думал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.