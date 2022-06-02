ГБР Украины: Медведчука могут отправить в тюрьму на 15 лет
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своём Telegra-канале объявило, что досудебное расследование по уголовному делу в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука завершено.
В сообщении говорится, что депутат от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» обвиняется в незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма.
Также следствие обвиняет Медведчука в том, что он помогал руководству России в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе, осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований.
«Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», - добавили в ведомстве.
Ранее Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с республиками Донбасса.
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