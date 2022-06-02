ГБР Украины: Медведчука могут отправить в тюрьму на 15 лет

В сообщении говорится, что депутат от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» обвиняется в незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма.

Также следствие обвиняет Медведчука в том, что он помогал руководству России в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе, осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований.

«Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», - добавили в ведомстве.

Ранее Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с республиками Донбасса.

