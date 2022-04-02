Gascade: Газопровод «Ямал — Европа» переведен на реверс
Газопровод «Ямал — Европа» перешел на работу в реверсе: газ поступает со стороны Германии в Польшу, а не в стандартно - из Варшавы в Берлин. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании Gascade, сообщает РИА Новости.
Объем заявок на прокачку природного топлива через станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши на вход (аверс) и выход (реверс) были почти равны с вечера 1 апреля.
Это свидетельствует о том, что за несколько часов до этого стартовал виртуальный реверс. Российский газ направлялся в польский сегмент газопровода, затем перепродавался ФРГ и оставался на территории Польши, пишет Газета.ru.
Начиная с 08:00 (мск) 2 апреля, запустился реверс, и газ поступил в Польшу, куда за час до это было направлено свыше 270 тыс. кубометров газа.
Также сообщается, что «Газпром» забронировал мощности «Ямала — Европы» на газовые сутки 2 апреля - а именно с 07:00 (мск) 2 апреля до 07:00 (мск) 3 апреля.
Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.
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