Gascade: Газопровод «Ямал — Европа» переведен на реверс

Объем заявок на прокачку природного топлива через станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши на вход (аверс) и выход (реверс) были почти равны с вечера 1 апреля.



Это свидетельствует о том, что за несколько часов до этого стартовал виртуальный реверс. Российский газ направлялся в польский сегмент газопровода, затем перепродавался ФРГ и оставался на территории Польши, пишет Газета.ru.

Начиная с 08:00 (мск) 2 апреля, запустился реверс, и газ поступил в Польшу, куда за час до это было направлено свыше 270 тыс. кубометров газа.

Также сообщается, что «Газпром» забронировал мощности «Ямала — Европы» на газовые сутки 2 апреля - а именно с 07:00 (мск) 2 апреля до 07:00 (мск) 3 апреля.

Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.

