Газопровод «Ямал-Европа» остановился из-за отсутствия бронирования

Поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что данные германского газотранспортного оператора Gascade указывают на наличие брони на поставку газа в обратном направлении – из Германии в Польшу, хотя газ по этому бронированию так и не транспортировался.

Сообщается, что на 15 марта «Газпром» не заказал транспорт газа.