Газопровод «Ямал-Европа» остановился из-за отсутствия бронирования
Поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что данные германского газотранспортного оператора Gascade указывают на наличие брони на поставку газа в обратном направлении – из Германии в Польшу, хотя газ по этому бронированию так и не транспортировался.
Сообщается, что на 15 марта «Газпром» не заказал транспорт газа.
При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что Германия планирует к концу года отказаться от российских энергоносителей. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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