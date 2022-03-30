Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»

Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.

Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.

