Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»

Поставка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Маллоу упали до нуля, сообщает «РЕН ТВ».

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Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.

Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.

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ТЕГИ:ГазГермания
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