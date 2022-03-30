Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»
Поставка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Маллоу упали до нуля, сообщает «РЕН ТВ».
Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.
Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию
- СМИ: США грозит голод из-за политики Байдена
- Антонов отверг обвинения Вашингтона в продовольственном кризисе
- Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ
- Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции нанесли удар по глобальным рынкам
- СМИ: в России может появиться новая платежная единица
- Составлен список самых популярных авианаправлений у россиян в апреле
- Предложено ввести скидку 150 тысяч рублей на российские авто
- Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»
- Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru