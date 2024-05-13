Галущенко: энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб

По его словам, в результате последних атак страна лишилась электростанций, вырабатывающих до восьми гигаватт энергии, тогда как всего в зимний период в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.

«Ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — рассказал Галущенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по объектам энергетики Украины являются частью демилитаризации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

