Галущенко: энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб
Украинской энергосистеме в 2024 году был нанесён самый мощный ущерб с начала конфликта. Об этом в эфире телеканала ARD заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, в результате последних атак страна лишилась электростанций, вырабатывающих до восьми гигаватт энергии, тогда как всего в зимний период в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.
«Ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — рассказал Галущенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по объектам энергетики Украины являются частью демилитаризации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru