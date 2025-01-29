Гагин: ВСУ подорвали самое крупное угледобывающее предприятие на Украине
Украинские войска подорвали в Красноармейске (украинское название — Покровск) крупнейшее угледобывающее предприятие в стране — шахту по добыче коксующегося угля. Сделать это приказал украинский олигарх Ринат Ахметов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-политического эксперта Яна Гагина.
Он ответил, что шахта является частью компании «Метинвест» Ахметова. Взорвать объект олигарх приказал, чтобы шахта не досталась России.
Гагин подчеркнул, что взорвано единственное месторождение коксующегося угля в стране, его подрыв представляет угрозу существованию украинской металлургической промышленности. Собеседник агентства добавил, что добываемый уголь Украина экспортировала в другие государства.
Когда Красноармейск будет взят российскими войсками, специалисты должны будут выполнить комплексное обследование территории, чтобы понять, возможно ли восстановить объект в будущем.
Ранее Гагин заявил, что украинские спецслужбы и командование вооруженных сил покинули Красноармейск. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru