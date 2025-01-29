Гагин: ВСУ подорвали самое крупное угледобывающее предприятие на Украине

Он ответил, что шахта является частью компании «Метинвест» Ахметова. Взорвать объект олигарх приказал, чтобы шахта не досталась России.

Гагин подчеркнул, что взорвано единственное месторождение коксующегося угля в стране, его подрыв представляет угрозу существованию украинской металлургической промышленности. Собеседник агентства добавил, что добываемый уголь Украина экспортировала в другие государства.

Когда Красноармейск будет взят российскими войсками, специалисты должны будут выполнить комплексное обследование территории, чтобы понять, возможно ли восстановить объект в будущем.

Ранее Гагин заявил, что украинские спецслужбы и командование вооруженных сил покинули Красноармейск. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

