Украинские спецслужбы и командование вооруженных сил покинули город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин указал, что противник осознает грядущую потерю города, тем не менее, у ВСУ нет приказов на отступление.

«Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников», - подчеркнул эксперт.

Красноармейск (Покровск) — важный узел материально-технического снабжения ВСУ в ДНР. Город имеет стратегическое значение, освобождение агломерации позволит армии России выйти к западным границам республики и наступать в Запорожской области.

Ранее экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинские силы не могут удержать Красноармейск, пишет «Свободная пресса».

