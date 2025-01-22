Гагин: Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск
Украинские спецслужбы и командование вооруженных сил покинули город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.
Гагин указал, что противник осознает грядущую потерю города, тем не менее, у ВСУ нет приказов на отступление.
«Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников», - подчеркнул эксперт.
Красноармейск (Покровск) — важный узел материально-технического снабжения ВСУ в ДНР. Город имеет стратегическое значение, освобождение агломерации позволит армии России выйти к западным границам республики и наступать в Запорожской области.
Ранее экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинские силы не могут удержать Красноармейск, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru