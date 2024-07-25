GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей
Компактный кроссовер GAC GS3 признан самым качественным китайским автомобилем. Он занял первое место в рейтинге China Automobile Quality Ranking, инициатива создания которого принаделжит администрации КНР по регулированию рынка. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на китайского автопроизводителя.
Эксперты оценивали такие параметры, как безопасность, эффективность, удобство использования и надежность. Указанная модель, официально продающаяся в России, возглавила список в категории недорогих автомобилей (до 100 тысяч юаней, или приблизительно 1,175 млн рублей), пояснил портал Autonews.ru.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков заявил, что сегодня в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, однако других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Басманный суд оставил под арестом обвиняемого в подрыве путей в Рязанской области
- GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей
- Казахстан расширит применение электронной очереди на границе с РФ
- Представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза ООН
- Российский паспорт вошел в ТОП-50 самых сильных в мире
- Суд в Москве арестовал главу Военно-строительной компании Белкова
- СМИ: В Белгородской области танк наехал на автомобиль
- Адвокат: Автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП
- Очаг норовируса выявили в детском лагере под Петербургом
- Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube на компьютерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru