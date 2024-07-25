GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей

Эксперты оценивали такие параметры, как безопасность, эффективность, удобство использования и надежность. Указанная модель, официально продающаяся в России, возглавила список в категории недорогих автомобилей (до 100 тысяч юаней, или приблизительно 1,175 млн рублей), пояснил портал Autonews.ru.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков заявил, что сегодня в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, однако других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет.

