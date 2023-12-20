ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Москвы о борьбе с героизацией нацизма, сказано в сообщении международной организации.

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В документе содержится призыв к странам предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Авторы документа осуждают ситуации, в которых была героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом.

Также государства призывали уничтожить расовую дискриминацию, в частности на законодательном уровне.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и ксенофобией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НацизмГенассамблея ООН

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