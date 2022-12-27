Футболист Пеле начал прощаться с семьей

«Состояние Пеле ухудшается, он медленно проигрывает борьбу с раком. Легенда футбола уже прощается со своей семьей и друзьями», — заявил он.

Ранее стало известно, что футболист находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал отвечать на химиотерапию. Пеле купировали боли и одышку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

