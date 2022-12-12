Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Пеле

Состояние здоровья легендарного бразильского футболиста Пеле постепенно нормализуется, однако пока речь не идёт о его выписке из госпиталя. Об этом сообщили лечащие врачи трехкратного чемпиона мира.

Как уточнили медики, в частности, показатели организма улучшаются после заболевания респираторной инфекцией. 82-летний Пеле был госпитализирован в конце ноября, до этого он перенёс COVID-19.

По данным газеты Folha de Sao Paulo, футболист находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал отвечать на химиотерапию. Пеле купировали боли и одышку.

Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации

В сентябре 2021 года он был прооперирован в связи с удалением опухоли толстой кишки. По данным некоторых бразильских СМИ, в этом месяце у футболиста обнаружены метастазы в других органах.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 82 года Пеле исполнилось 23 октября. Эдсон Арантис ду Насименту - единственный трёхкратный чемпион мира по футболу. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за спортивную карьеру.

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