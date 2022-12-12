Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Пеле

Состояние здоровья легендарного бразильского футболиста Пеле постепенно нормализуется, однако пока речь не идёт о его выписке из госпиталя. Об этом сообщили лечащие врачи трехкратного чемпиона мира.

Как уточнили медики, в частности, показатели организма улучшаются после заболевания респираторной инфекцией. 82-летний Пеле был госпитализирован в конце ноября, до этого он перенёс COVID-19.

По данным газеты Folha de Sao Paulo, футболист находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал отвечать на химиотерапию. Пеле купировали боли и одышку.