FT: Миллионы писем армии США направляются в Мали из-за опечатки
Миллионы электронных писем американской армии направляются правительству Мали из-за опечатки в суффиксе домена. Об этом пишет Financial Times.
Как отметил заключивший контракт на управление доменом африканской страны предприниматель Йоханнес Зурбиер, трафик направляется в домен .ml — идентификатор Мали — из-за ошибочного ввода обозначающего адреса электронной почты военных США суффикса .mil. В понедельник, 17 июля, контроль над доменом переходит от структуры Зурбиера к правительству Мали, и власти республики смогут собрать электронные письма, которые были ошибочно направлены им за 10 лет.
По словам Зурбиера, массовые почтовые утечки могут быть опасны и потенциально использованы «противниками США». Financial Times пишет, что основная часть писем — спам, ни одно послание не помечено как секретное, однако в некоторых содержатся «чувствительные данные». В частности, в письмах есть сведения о военнослужащих, подрядчиках и членах их семей: рентгеновские и медицинские снимки, документы, списки экипажей кораблей и персонала баз, карты и фотографии объектов, отчеты, контракты, уголовные жалобы, внутренние расследования.
Как отметил представитель Пентагона подполковник Тим Горман, ведомству известно о проблеме, и письма с домена .mil на малийские адреса якобы блокируются «еще до того, как они покидают домен». При этом отправитель получает уведомление о необходимости подтвердить адреса электронной почты получателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru