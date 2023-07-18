FT: Миллионы писем армии США направляются в Мали из-за опечатки

Как отметил заключивший контракт на управление доменом африканской страны предприниматель Йоханнес Зурбиер, трафик направляется в домен .ml — идентификатор Мали — из-за ошибочного ввода обозначающего адреса электронной почты военных США суффикса .mil. В понедельник, 17 июля, контроль над доменом переходит от структуры Зурбиера к правительству Мали, и власти республики смогут собрать электронные письма, которые были ошибочно направлены им за 10 лет.

По словам Зурбиера, массовые почтовые утечки могут быть опасны и потенциально использованы «противниками США». Financial Times пишет, что основная часть писем — спам, ни одно послание не помечено как секретное, однако в некоторых содержатся «чувствительные данные». В частности, в письмах есть сведения о военнослужащих, подрядчиках и членах их семей: рентгеновские и медицинские снимки, документы, списки экипажей кораблей и персонала баз, карты и фотографии объектов, отчеты, контракты, уголовные жалобы, внутренние расследования.

Как отметил представитель Пентагона подполковник Тим Горман, ведомству известно о проблеме, и письма с домена .mil на малийские адреса якобы блокируются «еще до того, как они покидают домен». При этом отправитель получает уведомление о необходимости подтвердить адреса электронной почты получателей.

