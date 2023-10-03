FT: ЕК разморозит 13 млрд евро для Венгрии ради помощи Киеву

Еврокомиссия планирует разморозить около 13 млрд евро финансирования для Венгрии, чтобы получить поддержку Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.

Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе

Решение также позволит добиться от премьера Венгрии Виктора Орбана поддержки увеличения бюджета Евросоюза, пишет RT.

По данным Financial Times, средства разморозят до конца ноября.

В декабре прошлого года ЕК заблокировала в европейских фондах около 22 млрд евро, предназначенных для Венгрии. Комиссия сослалась на якобы несоблюдение прав человека и верховенства закона Будапештом. В мае Венгрия провела ряд реформ, позже ЕК попросила власти страны разъяснить некоторые детали по этому вопросу, чтобы продолжить оценку возможности разморозки средств.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеВенгрияЕврокомиссия

Горячие новости

Все новости

партнеры