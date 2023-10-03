FT: ЕК разморозит 13 млрд евро для Венгрии ради помощи Киеву
Еврокомиссия планирует разморозить около 13 млрд евро финансирования для Венгрии, чтобы получить поддержку Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.
Решение также позволит добиться от премьера Венгрии Виктора Орбана поддержки увеличения бюджета Евросоюза, пишет RT.
По данным Financial Times, средства разморозят до конца ноября.
В декабре прошлого года ЕК заблокировала в европейских фондах около 22 млрд евро, предназначенных для Венгрии. Комиссия сослалась на якобы несоблюдение прав человека и верховенства закона Будапештом. В мае Венгрия провела ряд реформ, позже ЕК попросила власти страны разъяснить некоторые детали по этому вопросу, чтобы продолжить оценку возможности разморозки средств.
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