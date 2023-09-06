ФРГ намерена втрое увеличить закупки боеприпасов в 2024 году

Исходя из положения на Украине, ФРГ намерена более чем втрое нарастить закупки боеприпасов в 2024 году. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, выступая в Бундестаге, сообщило агентство ТАСС.

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Министр отметил, что страны Запада пытаются восполнить запасы оружия, истощенные из-за поставок вооружения на Украину.

Ранее российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарш, поскольку организации в этих государствах намерены производить оружие для дальнейшей отправки на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеЗакупкиГермания

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