ФРГ намерена втрое увеличить закупки боеприпасов в 2024 году
6 сентября 202318:01
Исходя из положения на Украине, ФРГ намерена более чем втрое нарастить закупки боеприпасов в 2024 году. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, выступая в Бундестаге, сообщило агентство ТАСС.
Министр отметил, что страны Запада пытаются восполнить запасы оружия, истощенные из-за поставок вооружения на Украину.
Ранее российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарш, поскольку организации в этих государствах намерены производить оружие для дальнейшей отправки на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru