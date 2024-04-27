Власти США закрыли банк Republic First Bank
Американские власти установили контроль над банком Republic First Bank, закрыли организацию и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). Об этом говорится в заявлении корпорации.
«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания», — указали в FDIC.
По данным ведомства, для защиты вкладчиков организация достигла соглашения с кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов Republic First Bank. Как отметили в FDIC, крах кредитной организации стал первым среди банков Соединенных Штатов в 2024 году.
В марте прошлого года в США закрыли обанкротившийся Silicon Valley Bank, напоминает RT.
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