Власти США закрыли банк Republic First Bank

«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания», — указали в FDIC.

По данным ведомства, для защиты вкладчиков организация достигла соглашения с кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов Republic First Bank. Как отметили в FDIC, крах кредитной организации стал первым среди банков Соединенных Штатов в 2024 году.

В марте прошлого года в США закрыли обанкротившийся Silicon Valley Bank, напоминает RT.

