Шольц предрек многолетнюю поддержку Украины Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы. Об этом пишет ТАСС.

Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в Мюнхене

Шольц выразил уверенность, что большинство граждан ФРГ поддерживает помощь Украине.

Политик отметил, что Берлин не хочет идти на обострение с Москвой. Важно не превратить конфликт на Украине в войну между НАТО и Россией, подчеркнул глава правительства Германии.

Шольц ранее пообещал, что Германия не будет отправлять войска на Украину. Канцлер отметил, что его правительство старается не допустить втягивания ФРГ в конфликт, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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