Шольц предрек многолетнюю поддержку Украины Западом
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Западу придется помогать Украине еще долгие годы. Об этом пишет ТАСС.
Шольц выразил уверенность, что большинство граждан ФРГ поддерживает помощь Украине.
Политик отметил, что Берлин не хочет идти на обострение с Москвой. Важно не превратить конфликт на Украине в войну между НАТО и Россией, подчеркнул глава правительства Германии.
Шольц ранее пообещал, что Германия не будет отправлять войска на Украину. Канцлер отметил, что его правительство старается не допустить втягивания ФРГ в конфликт, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Николаевской области
- Полузащитник Далер Кузяев забил дебютный мяч за «Гавр»
- Шольц предрек многолетнюю поддержку Украины Западом
- В Москве местами выпало более 40% месячной нормы осадков
- СМИ: под Киевом погибли пилившие ракету болгаркой эксперты МВД
- В Харьковской области запланировали эвакуировать 68 населенных пунктов
- Гладков: в Белгородском районе сбили три воздушные цели
- Не выбыли из гонки? Эксперты предложили разные версии крушения «Луны-25»
- В Анапе вандалы изменили надпись на горе у села Сукко
- Economist: ВСУ отказались от лобовых атак из-за нехватки сил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru