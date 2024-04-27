Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ
Помощник президента России, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский примет участие в пресс-показе выставки «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне».
Экспозиция расскажет о судьбах людей, столкнувшихся с суровыми испытаниями событий 1941-1945 годов. Зрители смогут ознакомиться с архивными материалами, фотографиями и видеохроникой.
Участниками пресс-показа станут: министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода и другие.
Экспозицию представят 6 мая. Выставка реализована Еврейским музеем и центром толерантности при финансовой поддержке Евгения Кочмана и его семьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru