Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ

Помощник президента России, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский примет участие в пресс-показе выставки «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне».

Экспозиция расскажет о судьбах людей, столкнувшихся с суровыми испытаниями событий 1941-1945 годов. Зрители смогут ознакомиться с архивными материалами, фотографиями и видеохроникой.

Участниками пресс-показа станут: министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода и другие.

Экспозицию представят 6 мая. Выставка реализована Еврейским музеем и центром толерантности при финансовой поддержке Евгения Кочмана и его семьи.

