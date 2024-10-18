ФРГ и Норвегия передадут Киеву F-16 и управляемые ракеты

Берлин поставит Киеву управляемые ракеты AIM-9L, 4 тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников и шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщает правительство Германии.

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Украина также получит от ФРГ боеприпасы для танков и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и четыре бронемашины MRAP.

Кроме того, Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.

Ранее Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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