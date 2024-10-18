ФРГ и Норвегия передадут Киеву F-16 и управляемые ракеты
18 октября 202400:16
Берлин поставит Киеву управляемые ракеты AIM-9L, 4 тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников и шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщает правительство Германии.
Украина также получит от ФРГ боеприпасы для танков и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и четыре бронемашины MRAP.
Кроме того, Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.
Ранее Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расследовавшая покушение на Трампа комиссия призвала реформировать Секретную службу
- ФРГ и Норвегия передадут Киеву F-16 и управляемые ракеты
- Байден подтвердил участие Вашингтона в ликвидации лидера «Хамаса»
- Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 и 2025 годы
- Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России
- Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области
- Бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
- Россельхознадзор ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана
- «Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме
- В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru