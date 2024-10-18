ФРГ и Норвегия передадут Киеву F-16 и управляемые ракеты

Украина также получит от ФРГ боеприпасы для танков и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM и четыре бронемашины MRAP.

Кроме того, Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.

Ранее Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

