СМИ: США добавили кадетов без опыта в программу обучения пилотов ВСУ для F-16

Соединенные Штаты изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 и добавили в программу обучения кадетов без опыта полетов. Об этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным, такое изменение замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Киеву получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.

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Отмечается, что восемь кадетов, которые ранее прошли базовую летную подготовку во Франции, начали обучение для полетов на F-16 в Румынии в сентябре. Еще восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, заканчивают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года, подчеркнула газета.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали Киеву первую партию истребителей F-16. Отмечалось, что остальные из 24 самолета будут поставлены в ближайшие месяцы, передает «Радиоточка НСН».

