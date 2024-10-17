СМИ: США добавили кадетов без опыта в программу обучения пилотов ВСУ для F-16
Соединенные Штаты изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 и добавили в программу обучения кадетов без опыта полетов. Об этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно данным, такое изменение замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Киеву получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.
{{related_post_mTMS6WbI6C}}
Отмечается, что восемь кадетов, которые ранее прошли базовую летную подготовку во Франции, начали обучение для полетов на F-16 в Румынии в сентябре. Еще восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, заканчивают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года, подчеркнула газета.
Ранее сообщалось, что Нидерланды передали Киеву первую партию истребителей F-16. Отмечалось, что остальные из 24 самолета будут поставлены в ближайшие месяцы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни
- Торговый центр загорелся в подмосковном Королеве
- Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах
- СМИ: США добавили кадетов без опыта в программу обучения пилотов ВСУ для F-16
- СМИ: В Москве госпитализировали солиста «Отпетых мошенников»
- СМИ: Роспотребнадзор изъял из оборота 118 тысяч упаковок содержащей гормон сна БАД
- Дочь Исинбаевой выиграла теннисный турнир на Канарах
- В Туле высокопоставленных полицейских задержали за организацию незаконной миграции
- СМИ: Минтруд предложил добровольные соцвзносы для самозанятых с 2026 года
- В Забайкалье 15 человек пострадали после опрокидывания микроавтобуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru