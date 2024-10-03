Француз решил засудить Столтенберга из-за конфликта на Украине
Автор ряда книг, посвящённых в том числе русско-украинскому конфликту, француз Патрик Пазен подал в бельгийский суд иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости.
Представляющий интересы публициста бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк заявил, что, по мнению его клиента, Столтенберг, как генсек Североатлантического альянса, вместо предотвращения конфликта, раздувал его.
«Это серьёзные обвинения. Законы Бельгии предусматривают за них вплоть до пожизненного заключения», - отметил юрист, не уточнив, был ли иск принят к рассмотрению.
Йенс Столтенберг сложил с себя полномочия генерального секретаря НАТО 1 октября. Его преемником на этом посту стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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