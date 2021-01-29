Франция ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса

По словам премьера, ограничение начнет действовать в воскресенье 31 января. "Въезды и выезды" через границу Франции будут ограничены, исключение сделано только для "особых случаев".

Агентство отмечает, что жители Евросоюза смогут попасть во Францию только при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом. Исключение сделано для работников, живущих на приграничных с Францией территориях.

В стране за день выявили 22,8 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр подчеркнул, что из-за сложной ситуации "вопрос о возвращении самоизоляции" звучит "справедливо", однако, по словам политика, для жителей страны последствия такого решения могут стать слишком тяжелыми, поэтому власти дают "еще один шанс избежать" этой меры.

