Франция ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о запрете на выезд за пределы Евросоюза, а также на въезд из стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Le Monde.
По словам премьера, ограничение начнет действовать в воскресенье 31 января. "Въезды и выезды" через границу Франции будут ограничены, исключение сделано только для "особых случаев".
Агентство отмечает, что жители Евросоюза смогут попасть во Францию только при наличии теста на коронавирус с отрицательным результатом. Исключение сделано для работников, живущих на приграничных с Францией территориях.
В стране за день выявили 22,8 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр подчеркнул, что из-за сложной ситуации "вопрос о возвращении самоизоляции" звучит "справедливо", однако, по словам политика, для жителей страны последствия такого решения могут стать слишком тяжелыми, поэтому власти дают "еще один шанс избежать" этой меры.
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