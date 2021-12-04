Франция ужесточила правила въезда из-за распространения коронавируса
Власти Франции для борьбы с распространением коронавируса усилят контроль на границе и введут дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на странице французского МИД в Twitter.
Отмечается, что с 4 декабря все лица старше 12 лет при въезде во Францию должны предоставить ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позднее 48 или 24 часов в зависимости от конкретных условий.
Также французские власти начнут обозначать алым цветом страны, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация с COVID-19, в том числе новым штаммом «омикрон». В эту категорию уже вошли 10 стран, среди которых ЮАР, Ботсвана, Лесото и ряд других государств Южной Африки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Франция ужесточила правила въезда из-за распространения коронавируса
- МВФ: Для борьбы с изменением климата понадобится до $10 трлн
- В Польше потребовали провести антимонопольное расследование против «Газпрома»
- Режиссер Ридли Скотт обматерил кинокритика Долина из-за замечания о фильме
- Вирусолог допустил, что распространение «омикрона» может стать последним этапом пандемии
- СМИ: 31 человек погиб при атаке автобуса в Мали
- Генсек ООН назвал «карательным и неэффективным» закрытие границ из-за «омикрона»
- Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
- В МИД Белоруссии заявили о готовности ответить при обострении ситуации на границе
- Bloomberg: Турция продала Украине больше беспилотников, чем сообщалось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru