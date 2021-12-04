Франция ужесточила правила въезда из-за распространения коронавируса

Отмечается, что с 4 декабря все лица старше 12 лет при въезде во Францию должны предоставить ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позднее 48 или 24 часов в зависимости от конкретных условий.

Также французские власти начнут обозначать алым цветом страны, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация с COVID-19, в том числе новым штаммом «омикрон». В эту категорию уже вошли 10 стран, среди которых ЮАР, Ботсвана, Лесото и ряд других государств Южной Африки.

