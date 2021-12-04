Франция ужесточила правила въезда из-за распространения коронавируса

Власти Франции для борьбы с распространением коронавируса усилят контроль на границе и введут дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на странице французского МИД в Twitter.

«До 24 часов». Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов

Отмечается, что с 4 декабря все лица старше 12 лет при въезде во Францию должны предоставить ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позднее 48 или 24 часов в зависимости от конкретных условий.

Также французские власти начнут обозначать алым цветом страны, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация с COVID-19, в том числе новым штаммом «омикрон». В эту категорию уже вошли 10 стран, среди которых ЮАР, Ботсвана, Лесото и ряд других государств Южной Африки.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:АфрикаФранцияКоронавирус
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