Франция удвоит количество вакцин для бедных стран
Власти Франции передадут в два раза больше вакцин от коронавируса бедным странам, чем обещали ранее, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента Эмманюэля Макрона.
Всего Франция передаст 120 млн доз препарата. «Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие», — заявил глава государства, обращаясь к участникам благотворительного концерта. По его словам, в Африке вакцинировано только 3% населения.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оборот вакцины «Спутник V» в мире равен или превосходит оборот всех других лекарственных препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru