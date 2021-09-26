Франция удвоит количество вакцин для бедных стран

Всего Франция передаст 120 млн доз препарата. «Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие», — заявил глава государства, обращаясь к участникам благотворительного концерта. По его словам, в Африке вакцинировано только 3% населения.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оборот вакцины «Спутник V» в мире равен или превосходит оборот всех других лекарственных препаратов.

