Франция удвоит количество вакцин для бедных стран

Власти Франции передадут в два раза больше вакцин от коронавируса бедным странам, чем обещали ранее, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на президента Эмманюэля Макрона.

Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцин

Всего Франция передаст 120 млн доз препарата. «Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие», — заявил глава государства, обращаясь к участникам благотворительного концерта. По его словам, в Африке вакцинировано только 3% населения.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оборот вакцины «Спутник V» в мире равен или превосходит оборот всех других лекарственных препаратов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусФранция
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