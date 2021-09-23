Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцин

Как отметил Драги, количество вакцин, которое страна пожертвует другим странам, в три раза больше, чем планировалось первоначально. Премьер-министр отметил, что около 50% доз вакцин уже направлены в другие страны.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что советом министров страны было принято решение продлить до 31 декабря текущего года действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

