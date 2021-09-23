Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцин
Италия до конца текущего года планирует предоставить другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Совета министров Италии Марио Драги, передает «Интерфакс».
Как отметил Драги, количество вакцин, которое страна пожертвует другим странам, в три раза больше, чем планировалось первоначально. Премьер-министр отметил, что около 50% доз вакцин уже направлены в другие страны.
Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что советом министров страны было принято решение продлить до 31 декабря текущего года действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
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