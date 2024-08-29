Франция расследует дело против Telegram с февраля
29 августа 202401:03
Предварительное расследование против мессенджера Telegram началось во Франции в феврале 2024 года, сказано в заявлении прокуратуры Парижа.
Это произошло почти из-за полного отсутствия ответа на судебные запросы.
Также стало известно, что создатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru