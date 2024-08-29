Франция расследует дело против Telegram с февраля

Предварительное расследование против мессенджера Telegram началось во Франции в феврале 2024 года, сказано в заявлении прокуратуры Парижа.

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Это произошло почти из-за полного отсутствия ответа на судебные запросы.

Также стало известно, что создатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:ФранцияПавел ДуровМессенджерыTelegram

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