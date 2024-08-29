Дурова освободили из-под стражи в Париже

Создателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Дуров знал о его розыске во Франции и всё равно прилетел

Он вышел из здания, сел в частный автомобиль и уехал в неизвестном направлении. На вопросы журналистов бизнесмен отвечать отказался.

Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:ФранцияМессенджерыTelegramПавел Дуров

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