Франция расширила территорию ограничений из-за COVID-19
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что действующий в 19 регионах режим карантина с 3 апреля будет расширен на все регионы страны из-за ухудшения санитарной ситуации. Об этом пишет ТАСС.
По словам президента, расширенные на Францию ограничения будут действовать в течение ближайших четырех недель. Во время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, книжных, музыкальных и аптек. Путешествия между регионами без веских причин будут ограничены.
Также Макрон заявил, что руководства усилит контроль и санкции за нарушение карантинного режима.
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