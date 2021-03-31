Франция расширила территорию ограничений из-за COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что действующий в 19 регионах режим карантина с 3 апреля будет расширен на все регионы страны из-за ухудшения санитарной ситуации. Об этом пишет ТАСС.

По словам президента, расширенные на Францию ограничения будут действовать в течение ближайших четырех недель. Во время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, книжных, музыкальных и аптек. Путешествия между регионами без веских причин будут ограничены.