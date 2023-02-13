Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Гражданам Франции следует немедленно покинуть Белоруссию в течение кратчайшего срока, заявили в МИД республики. Причиной для отъезда внешнеполитическое ведомство назвало военные действия на территории Украины.

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Французам, которые находятся на территории Белоруссии, следует в срочном порядке покинуть страну на автомобилях через дороги Литвы, Польши и Латвии. Также на сайте ведомства отмечается, что граждане, желающие вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН назвал провокацией призыв США уезжать из России. По его мнению, Вашингтон таким образом пытается нагнетать обстановку в России.

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ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияФранция
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