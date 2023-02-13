Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию
Гражданам Франции следует немедленно покинуть Белоруссию в течение кратчайшего срока, заявили в МИД республики. Причиной для отъезда внешнеполитическое ведомство назвало военные действия на территории Украины.
Французам, которые находятся на территории Белоруссии, следует в срочном порядке покинуть страну на автомобилях через дороги Литвы, Польши и Латвии. Также на сайте ведомства отмечается, что граждане, желающие вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН назвал провокацией призыв США уезжать из России. По его мнению, Вашингтон таким образом пытается нагнетать обстановку в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- «Открытый грабёж». Захарова оценила постановление Киева о продаже конфискованных активов РФ
- На побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина
- Сенаторов проверят на COVID перед посланием Путина Федеральному Собранию
- Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
- «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
- Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
- «Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
- В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru