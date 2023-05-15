Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков
Франция в ближайшие недели обучит несколько батальонов из Украины, после чего оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на совместное заявление лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Они считают, что необходимо усилить коллективное давление на Россию с помощью санкций, чтобы ослабить способность Москвы продолжать «агрессивную войну».
Как отметил Макрон, Париж намерен сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины.
Как сообщалось ранее, страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Посол России: Братислава готова нарастить контингент НАТО
- СМИ: ФБР обыскало в небоскребе Трампа квартиру компании россиян
- В России назван вероятный регулятор криптоотрасли
- В России появились новые опасные виды клещей
- Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков
- СМИ: страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций
- Врач-онколог: пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
- Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям
- СМИ: Эрдоган не набирает необходимое количество голосов
- Зеленский: «Оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru