Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков

Франция в ближайшие недели обучит несколько батальонов из Украины, после чего оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на совместное заявление лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Они считают, что необходимо усилить коллективное давление на Россию с помощью санкций, чтобы ослабить способность Москвы продолжать «агрессивную войну».