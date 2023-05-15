Франция передаст Киеву десятки бронемашин и танков

Франция в ближайшие недели обучит несколько батальонов из Украины, после чего оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на совместное заявление лидеров Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Они считают, что необходимо усилить коллективное давление на Россию с помощью санкций, чтобы ослабить способность Москвы продолжать «агрессивную войну».

Макрон и Зеленский призвали к новым антироссийским санкциям

Как отметил Макрон, Париж намерен сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины.

Как сообщалось ранее, страны G7 объявят о мерах по ужесточению антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранция

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