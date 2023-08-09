Франция отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Нигера

По информации агентства, совершенный утром рейс французской авиации в Нигер был согласован и координировался совместно с армией республики. В Париже также заверили, что не был освобожден ни один террорист.

Армия Нигера в среду заявила, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны.

Мятежники в Нигере 26 июля объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в республику, передает «Радиоточка НСН».

