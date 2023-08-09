Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку

По его словам, Базум не подписывал заявление об отставке. Президент не собирается слагать с себя полномочия главы государства, заверил Аль-Хасан.

«Он лучше умрет, чем уйдет в отставку», - подчеркнул советник Базума.

Военные Нигера 26 июля объявили об отстранении президента от власти. Страны Западной Африки осудили переворот и пригрозили интервенцией.

В среду военные Нигера заявили, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны, передает «Радиоточка НСН».

