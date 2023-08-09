Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. Об этом РИА Новости сообщил его советник Антинекар Аль-Хасан.
По его словам, Базум не подписывал заявление об отставке. Президент не собирается слагать с себя полномочия главы государства, заверил Аль-Хасан.
«Он лучше умрет, чем уйдет в отставку», - подчеркнул советник Базума.
Военные Нигера 26 июля объявили об отстранении президента от власти. Страны Западной Африки осудили переворот и пригрозили интервенцией.
В среду военные Нигера заявили, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru