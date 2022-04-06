Франция отменила ковидные ограничения на въезд россиян

Франция отменила требование о наличии сертификатов о вакцинации, тестов и особых оснований для въезда граждан России в страну. Об этом сообщает французское консульство в РФ.

Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам

«Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Франция возобновляет выдачу туристических виз гражданам РФ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусРоссиянеФранция
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