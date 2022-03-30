Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам

В частности, россиянам больше не придётся предъявлять одоброенные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации, или подтверждать наличие полученной ранее французской визы.

При этом в Генкосульстве указали, что получение визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию. Прежде чем пересечь границу россиянам следует проверить информацию на сайте французского МВД.

Ранее Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины гражданам этой страны и других государств, которые пытаются покинуть зону боевых действий, сообщает RT.

