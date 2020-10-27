Франция может ввести национальный карантин на месяц

Власти Франции из-за резкого роста второй волны Covid-19 рассматривают возможность введения национального карантина на 4 недели. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.

По данным СМИ, дата еще не назначена, однако в настоящее время выдвинуто предложение о четырехнедельном сроке, «чтобы к концу ноября взять под контроль распространение вируса и при этом максимально спасти экономику».

Уточняется, что карантин планируется более гибким, чем в марте. Так, школы и государственные учреждения останутся открытыми, удаленная работа будет настоятельно рекомендована.

Президент страны Эммануэль Макрон должен выступить с обращением к нации завтра, чтобы объявить об этих новых мерах французам, отмечает издание.

