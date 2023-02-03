Франция и Италия согласовали передачу Украине ЗРК SAMP-T

Париж и Рим согласовали передачу Украине зенитного ракетного комплекса SAMP-T, сообщает BFMTV.

Детали по телефону обсудили главы Минобороны двух стран Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто. По информации телеканала, система будет передана Киеву не раньше весны.

Чем хуже, тем больше: Стрелков объяснил логику НАТО по поставкам оружия Украине

Как отмечается, это первая поставка европейской системы ПВО большого радиуса действия на Украину.

Ранее, как сообщила НСН, в Пентагоне заявили, что США передадут Украине ракеты с дальностью до 150 км.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаОружиеИталияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры