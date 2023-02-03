Франция и Италия согласовали передачу Украине ЗРК SAMP-T
3 февраля 202321:52
Париж и Рим согласовали передачу Украине зенитного ракетного комплекса SAMP-T, сообщает BFMTV.
Детали по телефону обсудили главы Минобороны двух стран Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто. По информации телеканала, система будет передана Киеву не раньше весны.
Как отмечается, это первая поставка европейской системы ПВО большого радиуса действия на Украину.
Ранее, как сообщила НСН, в Пентагоне заявили, что США передадут Украине ракеты с дальностью до 150 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru