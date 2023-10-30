Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу
30 октября 202311:03
Власти Франции собираются депортировать 39 граждан РФ, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава французского МВД.
Уточняется, что в настоящее время французская сторона ждет ответа Москвы.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге ранее сообщила, что в 2023 году из России депортировали около 40 тысяч мигрантов за административные правонарушения. Она отметила, что это обошлось государству в 366 млн рублей, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru