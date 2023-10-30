Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу

Власти Франции собираются депортировать 39 граждан РФ, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава французского МВД.

Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»

Уточняется, что в настоящее время французская сторона ждет ответа Москвы.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге ранее сообщила, что в 2023 году из России депортировали около 40 тысяч мигрантов за административные правонарушения. Она отметила, что это обошлось государству в 366 млн рублей, напоминают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсламИзраильПалестинаСектор ГазаФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры