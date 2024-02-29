Францию призвали выйти из ЕС и НАТО на фоне заявлений о «войне» с Россией

«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о "грядущей войне" с Россией, к которой мы должны "подготовиться"! <…> Давайте выйдем из ЕС и НАТО … и защитим мир», – заявил он.

По словам парламентария, фон дер Ляйен сделала данное заявление сразу после того, как официальные лица многих стран отвергли и унизили президента Франции Эммануэля Макрона из-за его слов об отправке войск западных стран на Украину.

Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

