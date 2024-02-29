Францию призвали выйти из ЕС и НАТО на фоне заявлений о «войне» с Россией
Париж должен выйти Евросоюза и Североатлантического альянса после высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конфликте с Москвой, сообщил в социальной сети Х лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о "грядущей войне" с Россией, к которой мы должны "подготовиться"! <…> Давайте выйдем из ЕС и НАТО … и защитим мир», – заявил он.
По словам парламентария, фон дер Ляйен сделала данное заявление сразу после того, как официальные лица многих стран отвергли и унизили президента Франции Эммануэля Макрона из-за его слов об отправке войск западных стран на Украину.
Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Францию призвали выйти из ЕС и НАТО на фоне заявлений о «войне» с Россией
- Разведка Италии: контрнаступление Украины провалилось из-за его ожидаемости и цейтнота
- Шольц заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине
- Байден раскрыл результаты своего медицинского тестирования
- Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС
- Во Франции ответили, какие военные могли бы быть отправлены на Украину
- Верховная рада сообщила о взломе своего сайта
- Белый дом: медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей
- Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости
- Новак исключил полный запрет на экспорт дизтоплива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru